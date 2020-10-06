明年起30月齡以上美牛及含萊克多巴胺美豬將開放進口，上周立院衛環委員會提案幼托機構場所禁止瘦肉精食材等規範遭6名民進黨籍委員多數封殺，民團痛批執政黨罔顧孩童健康，更稱6名綠委是「投票部隊」「民主笑話」。

台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟、全國教保產業工會、幼兒園教保工作者今(6)日共同召開記者會，點名封殺幼托機構場所禁止瘦肉精食材的洪申翰、黃秀芳、邱泰源、楊曜、莊競程、陳瑩等綠委罔顧孩童健康，只是負責舉手的「投票部隊」。

高雄榮民總醫院台南分院精神科醫師蘇偉碩表示，衛福部目前對健康風險評估僅做到曝露量的評估的階段，但最後的「風險特徵描述」報告卻完全沒看到，已有許多動物研究指出，懷孕母豬若持續吃進萊克多巴胺，體內豬胎兒體重增加將近一成，在在證實萊劑是生長激素之一。

2018年報告指出，在動物實驗中萊劑會對肌肉造成長期壓力狀態，肌肉纖維因此發生肥大，若殘留的萊劑進入幼兒體內，骨骼、肌肉、內臟與精神系統都會受到嚴重影響，強調這些立委已經背棄人民對國會議員的期待，不曉得政府在「急什麼？」「反對什麼？」

全國教保產業工會理事陳惠菁表示，各縣市政府已轉發教育部致3-6歲幼兒園與安親班公函，以《學校衛生法》為依據指示幼兒園一律採用國內在地豬牛，但為何學齡兒童不吃瘦肉精，學齡前幼兒卻缺乏保護？尤其0-2歲的幼兒托育照護機構的主管機關是衛福部，衛福部必須說明清楚。

幼教何姓工作者指出，幼兒園的規模、人力，都難以比照學校的規格來進行食材登錄。政府應主動提供不使用萊豬的合格食材廠商名單，讓較小規模的托育機構有合宜可行的採買管道，以杜絕誤用萊豬及其製品的可能性。

(中時 )