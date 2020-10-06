前高雄市長韓國瑜在離開高雄後，未來的走向一直都是外界討論的焦點，因為韓國瑜不僅代表著國民黨聲量的頂點，更是百萬韓粉相繼擁戴的對象，而上個月盛傳的「選北市」風波過去後，已經比較沒有人在談論「韓國瑜的下一步」，但是今日台北市議員、扶龍王王世堅在接受廣播節目訪問時提到，「韓一定會選台北市長」，並呼籲民進黨應該要盡早準備。

國民黨立委蔣萬安參選台北市長呼聲相當高，但也傳出前高雄市長韓國瑜有意參選北市長。對此，台北市議員王世堅（圖）6日接受《周玉蔻嗆新聞》廣播節目專訪時表示，韓國瑜應該會出來，參選黨主席或是台北市長，而國民黨內最有可能出來挑戰蔣萬安的，應該就是韓國瑜。（劉宗龍攝）

王世堅在廣播節目中表示，儘管台北市議員羅智強與立法委員蔣萬安都已經動作頻頻，對於台北市長選舉蠢蠢欲動，但「韓國瑜必將再起」，王世堅認為，韓國瑜未來一定會參選兩項職務，第一個是國民黨黨主席，另外一個則是台北市長。

王世堅指出，韓國瑜沒有忘情政治，韓粉們也忘不了韓國瑜，明年、後年的選舉，韓國瑜絕對不會缺席，韓所代表「由下而上的庶民選舉」，挑戰「由上而下的權貴菁英」，這個選戰手法相當厲害，呼籲綠營應該要趕快做準備。

王世堅認為，民進黨在台北市人才濟濟，有很多人選都很優秀，文化部長鄭麗君、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等人等人都相當不錯，但是過去台北市長期以來都是藍大於綠，面對國民黨韓國瑜、蔣萬安、羅志強等強將，應該要盡早準備，才有一戰之力。

(中時新聞網)