前高雄市長韓國瑜在離開高雄後，未來的走向一直都是外界討論的焦點，因為韓國瑜不僅代表著國民黨聲量的頂點，更是百萬韓粉相繼擁戴的對象，而上個月盛傳的「選北市」風波過去後，已經比較沒有人在談論「韓國瑜的下一步」，但是今日台北市議員、扶龍王王世堅在接受廣播節目訪問時提到，「韓一定會選台北市長」，並呼籲民進黨應該要盡早準備。
王世堅在廣播節目中表示，儘管台北市議員羅智強與立法委員蔣萬安都已經動作頻頻，對於台北市長選舉蠢蠢欲動，但「韓國瑜必將再起」，王世堅認為，韓國瑜未來一定會參選兩項職務，第一個是國民黨黨主席，另外一個則是台北市長。
王世堅指出，韓國瑜沒有忘情政治，韓粉們也忘不了韓國瑜，明年、後年的選舉，韓國瑜絕對不會缺席，韓所代表「由下而上的庶民選舉」，挑戰「由上而下的權貴菁英」，這個選戰手法相當厲害，呼籲綠營應該要趕快做準備。
王世堅認為，民進黨在台北市人才濟濟，有很多人選都很優秀，文化部長鄭麗君、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等人等人都相當不錯，但是過去台北市長期以來都是藍大於綠，面對國民黨韓國瑜、蔣萬安、羅志強等強將，應該要盡早準備，才有一戰之力。
(中時新聞網)
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