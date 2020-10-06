本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼維持平盤；業者表示，因上周適逢中秋連假，工作天數少，且目前市場買氣尚未啟動，行情不明朗，預計今日開出平盤後觀察市場走向。

本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7300元，鋼筋平盤，每公噸15300元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至123.15美元；日本2H廢鋼每公噸漲至282美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸270美元。(商品行情網)

(時報資訊)