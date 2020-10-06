《商情》鋼筋、廢鋼、型鋼維持平盤 11:082020/10/06 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼維持平盤；業者表示，因上周適逢中秋連假，工作天數少，且目前市場買氣尚未啟動，行情不明朗，預計今日開出平盤後觀察市場走向。 本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7300元，鋼筋平盤，每公噸15300元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至123.15美元；日本2H廢鋼每公噸漲至282美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸270美元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #型鋼 #鋼筋 #漲至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》台股大漲百餘點 月、季線輕鬆過 10:512020/10/06 財經 《鋼鐵股》豐興本周全面開平盤 鋼價回穩 10:512020/10/06 財經 《商情》日圓走軟 大阪橡膠反彈至一周高點 10:002020/10/06 財經 淡水河岸累積18萬公升廢棄物 易遭沖刷成海廢 17:092020/10/05 生活 台股名師看10月行情 12,000～12,900點震盪 04:102020/10/05 財經要聞 鋼品補貨潮 中鋼盤價估千元起漲 04:102020/10/05 產業．科技 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 13:532020/10/05 社會 《類股》鋼價硬挺 鋼鐵股走強 10:342020/10/06 財經 《造紙股》榮成9月續好轉 Q3營運虧轉盈 08:012020/10/06 財經 深入鄉村、原民地區 盤點規劃 10:382020/10/06 藝文副刊 財經熱門新聞 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 中鋼：改善問題中 不會拖延進度 - 財經要聞 - 工商時報 房價猛漲 央行可能年底打房 - 財經焦點 - 中國時報 熱錢瘋了！台幣早盤暴漲3角 衝破逾9年新高 - 財經 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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