在宣布以400億美元收購安謀（Arm）後，輝達（Nvidia）周一宣布擬在英格蘭劍橋市打造一部要價4000萬英鎊（約5200萬美元）的超級電腦「劍橋1號」（Cambridge-1），未來將投入健康照護的人工智慧（AI）研究。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳周一將在公司的GTC 2020大會上發表命名為「劍橋1號」的超級電腦。他將在其主題演講中提到「要應付全球在健康照護領域裡最緊迫的挑戰，就需要非常強大的運算資源以善用AI功能。Cambridge-1超級電腦將成為英國的創新中心，並進一步推動英國研究人員在重要醫療照護與藥物研發方面完成的開創性工作」。

輝達表示，「劍橋1號」料將在年底前推出，這部超級電腦將成為全世界第29強及英國最強大的電腦。葛蘭素史克（GSK）、阿斯利康（AstraZeneca）、蓋伊與聖托馬斯國家健康服務（NHS）基金會、倫敦國王學院和Oxford Nanopore的研究人員，將能使用這部超級電腦試著解決醫學難題，包括冠狀病毒帶來的挑戰。

輝達表示，「劍橋1號」的人工智慧性能將達到400 petaflops（每秒峰值速度），並將躋身全球前三大最節能的超級電腦之列。

英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）表示，加快藥物研發從未如此重要，而這項投資可以做出真正重大的貢獻。他表示，輝達新推出的超級電腦，將為英國在進行醫學研究時提供最佳、最具智能的協助。

「劍橋1號」並非輝達計畫在劍橋打造的唯一一部超級電腦。在9月13日宣布收購安謀時，黃仁勳表示，輝達將在這座城市尚在規畫中的AI研究中心打造一部以安謀架構為基礎的新超級電腦。

(時報資訊)