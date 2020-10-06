圓剛(2417)9月營收12.29億元，再創單月歷史新高，月增21%，年增463%；累計前9月營收為48.3億元，年增達123%。圓剛受惠於今年WFH的帶動，前9月也是創歷年同期新高。

圓剛產品分兩大應用領域，一、遊戲與實況周邊，包括：遊戲纈取卡、麥克風、網路攝影機、遊戲音訊用邊、實況組合包。而教育與商業應用則有：視訊會議，遠距學習，影像處理和AI邊緣運算等。

圓剛今年取得和輝達（NVIDIA）的AI專案合作，合作有四個面向，包括建立策略合作夥伴；和輝達的通路合作；運用輝達行銷品牌擴充；建構簡易解決方案。圓剛表示，透過這項專案，有助取得更多OEM和ODM的合作機會。

圓剛今年業績爆衝，新冠肺炎疫情因素是重要動能，在減少接觸傳染下，個人視訊和串流服務營運興起，如遠距教學、異地辦公、視訊會議、活動直播等需求暴增，圓剛的直播專用麥克風、網路攝影機與影音編碼直播相關產品，正好滿足學校、企業與個人的需求。

圓剛去年以遊戲和直播領域對業績的助益較為明顯，今年疫情則翻轉了圓剛營收貢獻配比，教育與商業應用領域成為挹注營收的大功臣！

(時報資訊)