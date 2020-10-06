資本新熱點 陸前三季醫療健康行業融資逾500億 11:142020/10/06 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情之下，醫療健康領域成為受到資金追捧的新風口，數據顯示，大陸2020年前三季在醫療健康行業共有315起融資，規模逼近人民幣（下同）530億元。 天眼查數據顯示，這315起融資中，股權融資最多共有118件。地域上來看，北京有64件最多，其次為上海與廣東各有60件，江蘇也多達51件。 新京報指出，投資機構最青睞的三大領域為生物技術、新藥研發和基因技術。 (工商 ) #醫療健康 #融資 #行業 #數據顯示 #前三季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球百大科技研發獎 工研院 連13年獲獎 04:102020/10/06 產業．科技 憂校園群聚流感大爆發 花縣府自費2千劑供教師施打 11:332020/10/06 生活 陸港觀盤－宅經濟加速遊戲大者恆大 04:102020/10/06 全球財經 年減碳效益約6千座大安森林公園 凱基銀實踐綠色金融 捷報連連 04:102020/10/06 金融．稅務 陸14億人內需 驅動下輪全球化 04:102020/10/06 產業財經 啟動數位行銷創新平台 線上越南臺灣形象展開幕 13:212020/10/06 財經 REITs 二優勢支撐 吸引力回來 04:102020/10/06 投資理財 《國際產業》催生英國最強超級電腦 輝達擬斥資4000萬英鎊打造劍橋1號 11:082020/10/06 財經 輝達EGX EDGE AI平台 為所有企業的邊緣挹注智慧 09:202020/10/06 財經 全台唯一長照主題路跑 黃偉哲邀長者跑起來 14:242020/10/06 寶島 財經熱門新聞 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 房價猛漲 央行可能年底打房 - 財經焦點 - 中國時報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 數位身分證用台積電晶片 網轟：殺雞用雄三飛彈 - 財經 驚爆2大事！油市逆天狂彈 川普又搶了大功 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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