疫情之下，醫療健康領域成為受到資金追捧的新風口，數據顯示，大陸2020年前三季在醫療健康行業共有315起融資，規模逼近人民幣（下同）530億元。

天眼查數據顯示，這315起融資中，股權融資最多共有118件。地域上來看，北京有64件最多，其次為上海與廣東各有60件，江蘇也多達51件。

新京報指出，投資機構最青睞的三大領域為生物技術、新藥研發和基因技術。

(工商 )