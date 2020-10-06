許多國際藥廠如火如荼進行新冠肺炎疫苗的測試，但第一批上市的疫苗可能無法讓所有人都能接種，究竟誰該優先接種呢？對此，前副總統、中研院院士陳建仁表示，接種疫苗優先者包括醫療工作者、居家隔離者、老年人、頻繁接觸公眾的工作者等可以優先接種，應確保全世界每個人都能夠接種到疫苗，「而且要平價、便宜的疫苗」。

陳建仁今天出席「2020全球NGO國際發展論壇」時表示，很多國際藥廠陸續進入第三期測試，「可能年底就會有疫苗核准」，相信會有更多的公司會完成臨床測試上市，但現在擔心的是各國是否會囤積疫苗，不想與其他各國分享，所幸好有如COVAX等組織要求分配疫苗。

陳建仁說，一旦有了疫苗之後，接種疫苗優先順序如醫療工作者、隔離者、協助隔離者、老年人、政府部門工作如士兵、警察等，頻繁接觸公眾如公車司機等可以優先接種，要確保每個人全世界每個人都能夠接種到疫苗，要平價、便宜的疫苗，希望很快疫苗能夠上市讓所有人都能接種。

會中有曾居家檢疫的民眾反映各地政府措施不一，如在新北市居家檢疫僅每天收到簡訊，但桃園市還要求要透過LINE回報，陳建仁說，中央流行疫情指揮中心討論是否會侵犯隱私權時，因此才會透過特別條例進行數據蒐集、保護大眾安全，「如果不是疫情，連中央政府也都無法得知這些收據」，政府不會輕易透民眾隱私。

(中時 )