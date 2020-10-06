蔡政府「親美抗中」政策引發台海情勢日漸升溫，對此，國民黨立法院黨團在今天院會中，以臨時提案方式，提出「請求美國協助抵抗中共」、「台美恢復邦交」兩項決議案，由於民進黨並未表達反對，該決議案經列報告事項並完成宣讀後已順利通過。

對此提案，行政院長蘇貞昌今表示，台灣會跟美國從有外交關係到沒有外交關係，都是國民黨搞得，現在終於良心發現，一改過去沒能從台灣最大利益考量為出發的問題，也是好事一樁，希望能好好努力。他說，台灣如果能夠腳步一致，一定會更強，更被世界肯定。

隨著台、美高層近期互動頻繁，美方高階官員接連訪台，我駐美代表蕭美琴日前也公開自稱自己是「台灣駐美國大使」，推動台美建交意味濃厚。然而，外交部長吳釗燮日前一反過去立場，強調「台灣並未規劃近期內與美國建立外交關係」。

對此，國民黨立院黨團順著蔡政府「親美抗中」的路線，提出「請求美國協助抵抗中共」、「台美恢復邦交」兩項決議案。

其中，「台美恢復邦交」決議案內容指出，有鑑於美國近2個月來接連派出衛生部長阿薩爾、國務次卿柯拉克訪台，並宣布對台灣多項軍售案。美國駐聯合國大使克拉夫特也對外表示，美國正在推動台灣重返聯合國，在在顯示台灣與美國關係緊密，外交部對美英尋求全面的外交關係。

因此，國民黨透過提案文指出，「爰請做成以下決議：蔡英文政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動，請公決案」。

此外，在「請求美國協助抵抗中共」決議案內容則指出，「政府應積極說服美國政府依照其台灣關係法精神， 一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在我國政府請求下，將前述中共舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與直接軍事等方式協助我國抵抗」。

針對國民黨團所提出的兩項決議案，因民進黨未表示反對，今上午經立院院會宣讀後已順利通過。

(中時 )