蔡英文總統曾說，你不必為自己的認同道歉。如今，民進黨立委王定宇針對《國安法》提出修正草案，明訂若為大陸及港澳地區，進行「違反國家認同」的政治宣傳，最高處新台幣10萬元；若揮舞五星旗，最高處新台幣5萬元。至於何謂「違反國家認同」？該修法則未有明確定義，形同由政府認定。

該草案今天送交立法院院會審議，經宣讀後，目前已確定完成一讀，送交內政委員會展開實質審查。

行政院長蘇貞昌今向大專院校放話，已請教育部盤查在兩岸學術交流中是否涉及一中。在此同時，由王定宇提案的「兩岸人民關係條例」修正草案，也在今天立法院院會完成一讀，該內容明訂台灣各級學校，若與對岸有任何承諾或聲明以配合統戰，教育部得下令停招。

除了對學術交流畫下紅線區，未來台灣民眾的國家認同，也開始出現類似的紅線區。

現行《國安法》第二條明訂，人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，進行下列行為，包括：一、發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。二、洩漏、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄。三、刺探或收集關於公務上應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄。

換言之，現行《國安法》第二條所禁止事項，是以「具體的行為」進行規範。

但如今，由王定宇提出的《國安法》修正草案，則增列第二條之三，明訂「人民不得為大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人為以下涉有政治目的之宣傳行為：一、違反國家認同。二、配合其統戰工作。」至於何謂「國家認同」，該修正草案則未進一步提出明確定義。

針對修正草案新增的禁止事項，則訂出對應罰則，凡違反者，處新台幣1萬元以上、10萬元以下罰鍰。此外，若於公共場所懸掛、手持、揮舞大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力，或其黨、政、軍代表的旗幟或標誌，處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

蔡英文在2016年當選總統時，曾發表演說指出，「台灣人就是自由民主的，只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉。」

(中時 )