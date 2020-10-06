行政院長蘇貞昌今向大專院校放話，已請教育部盤查在兩岸學術交流中是否涉及一中。在此同時，由綠委王定宇提案的「兩岸人民關係條例」修正草案，今也在立院完成一讀，內容明訂台灣各級學校，若與對岸有任何承諾或聲明以配合統戰，教育部得下令停招，形同判校方死刑。

世新大學傳出為開放陸生來台交流，與大陸大學簽訂研修承諾書，不得從事任何「一中一台」，引發行政院長蘇貞昌震怒，今赴立法院備詢前放話說，學術交流不該有政治條款，若有大陸用政治介入、影響學術交流，他已請教育部盤查，並做對應處理。

在此同時，綠委王定宇提案修正「兩岸人民關係條例」第三十三條之三的修正草案。該條文原先內容為，臺灣各級學校與大陸學校締結聯盟，或為書面約定合作行為，應先向教育部申報；且合作內容不得違反法令規定或涉有政治性內容。

如今，由王定宇提出的修正草案條文，內容新增為台灣各級學校與大陸學校締結聯盟、「書面約定」、「合作行為」，或是「單方承諾、聲明」，應先向教育部申報。其內容，除原先規定的不得違反法令規定外，也不得「涉有配合大陸地區統戰之政治性目的」。

為強化修法重度，該修正草案更在罰則部分祭出「死刑」。原條文的罰則，最多原本是處新臺幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，得按次連續處罰；但如今，王定宇所提出的修正草案一旦三讀通過，未來，違反上述規定者，「主管機關得停止相關補助或禁止其招生。」

王定宇在草案說明中直指，校園「假學術，真統戰」的赴中交流團，就是這樣溫水煮青蛙統戰行為的一環。

他說，台灣大專院校為與大陸維持友好關係，或是遭中方以縮減招生人數要脅之下，對大陸政治要求照單全收，進行自我審查，將統戰交流團單純化為純粹學術活動，已損及台灣現有的民主自由制度。

因此，王定宇說，修法應賦予教育部「妥適運用教育經費獎勵補助機制」，協助各學校減少對中國的依賴，降低統戰滲入校園的風險。同時，增訂「主管機關得停止相關補助或禁止其招生」，則可強化教育部以政策引導方式，強化對大陸統戰的抗力。

(中時 )