今年7月預演漢光演習發生翻艇意外，當時的中士阿瑪勒．道卡杜受重傷日前宣告不治。蔡英文總統今（6）天上午前往屏東親頒褒揚令，表彰他對國家的貢獻，並提醒國人，「因為有國軍的犧牲奉獻，才有我們民主自由的安穩生活」。

海軍陸戰隊九九旅步二營7月在左營軍區桃子園海灘操演膠艇翻覆，阿瑪勒．道卡杜（35歲）落海嗆溺重傷，治療期間，蔡英文總統曾前往探視，雖靠葉克膜苦撐，但仍宣告不治。軍方日前也將阿瑪勒追晉為上士。

蔡英文總統今天前往屏東親頒褒揚令，由阿瑪勒．道卡杜長女徐恩雅、胞姊巴秀珍代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。

蔡英文致詞時表示，真的很不捨，海軍陸戰隊的隊員阿瑪勒上士在昏迷一段時間後，還是離開我們了。阿瑪勒不只是位稱職的軍人，更可說是「關照同袍、捨己救人」的典範。海軍陸戰隊的弟兄姊妹告訴她，意外發生時，阿瑪勒上士第一時間的呼救，是希望優先救援其他落海同袍。

她提到，阿瑪勒也是一位好爸爸，他有4個孩子，今天都在場。從小朋友寫給爸爸的卡片，可以感受到，親子之間感情非常深厚，對彼此有滿滿的愛。阿瑪勒還是一位優秀的魯凱族青年。他和許多族人一樣，選擇恢復原住民族的名字，為自己的族群認同感到驕傲。

蔡英文表示，失去這樣一位好爸爸、好青年，實在是讓人覺得悲痛。這是國軍的損失，也是國家的損失。但是，悲傷之外，我們更要打起精神，記得阿瑪勒辛苦付出的一切。透過今天頒贈褒揚令，她要提醒國人，因為有國軍的犧牲奉獻，才有我們民主自由的安穩生活。

她也再次要求國防部，務必照顧好殉職官兵的遺族。阿瑪勒上士的孩子還年幼，請主動多關心、多協助家屬，讓小朋友能安心學習、成長。

蔡英文對阿瑪勒的家人，特別是4位小朋友說，「真的很抱歉，沒有救回你們的爸爸。不過，我們都以你們的爸爸為榮，承擔保護國家責任的軍人，是一個很偉大的職業」。

總統褒揚令全文為：

海軍陸戰隊陸戰九九旅步二營步六連火力班班長阿瑪勒．道卡杜，果勁恪敏，惇篤質樸。少歲慕從戎伍，自誓投袂荷戈，遄入海軍陸戰隊學校志願役士兵班隊研修，奮拔蹈厲，展志摶飛。歷任海軍陸戰隊迫擊砲兵、副班長暨班長等職，參預岸置火砲操演，遂行實兵戰訓支援；強化建軍整備部署，提升防禦衛戍量能，烈烈毅勇，盡瘁殫精，曾獲頒忠勤勳章暨陸戰、海風、海績等獎章佳譽。

詎意民國109年7月3日，銜命秉執漢光36號演習聯合登陸作戰預演海灘突擊暨警戒任務，未料海象驟變，瞬間波濤湧浪，墜海負傷送醫，迺不幸因公殉職。爰獲海軍司令部追晉上士暨追頒一星陸戰獎章殊榮，竭智攄忠，義無旋踵；幹才丹誠，楷模足式。應予明令褒揚，用彰勤藎。

(中時 )