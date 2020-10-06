「瑪奇夢想生活」手機遊戲去年1月在台灣上架，廠商製作一系列廣告在TVBS台頻道播映，其中「娜歐篇」特寫女角色娜歐的晃動胸部，搭配「大奶姊姊回奶了」等性暗示台詞，被國家通訊傳播委員會（NCC）認定違規，裁罰20萬元。TVBS經營者聯利媒體不服提告，主張只是台灣國語的詼諧口吻，但台北高等行政法院不採信，判聯利敗訴。

因「瑪奇夢想生活手遊-娜歐篇10」被裁罰的電視台不只TVBS，東森、三立也都在差不多日期、時段播送該廣告，也都被裁處20萬元罰鍰，2間電視台提起行政訴訟救濟，也都敗訴。

TVBS台頻道2019年2月2日晚間7時許，播出「瑪奇夢想生活手遊-娜歐篇10」手遊廣告，NCC認為廣告出現動漫女性角色胸部晃動的特寫，並搭配「瑪奇回奶了」、「大奶姊姊回奶了」等字眼和配音，文字及動作有令人尷尬的性意涵，對兒童或少年身心健康有不良影響，依違反《衛星廣播電視法》處以20萬元罰鍰。

聯利提告主張，廣告以動漫女角的胸部晃動搭配「瑪奇回奶了」台詞，客觀上無從認定足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，未達到妨害兒少身心健康的情形。

聯利指出，廣告不是以真人呈現，也無裸露隱私部位，只是搭配台灣國語的詼諧口吻，其他內衣、沐浴乳廣告尺度反而更大。目前神會風氣日益開放，廣告分級標準也應調整，而不是以制式、嚴苛、無彈性的主觀標準，認定該廣告違規。

一審台北地院行政庭認為，該廣告根本就是在強調女性胸部，以「大奶」為收視訴求，容易讓兒少誤認女性的重要性就是「大胸部」，對兒少心理有不良影響，已逾越廣告宣傳的本質，NCC處以罰鍰20萬元也在法定範圍內，並無不妥，判聯利敗訴。

聯利提起上訴，二審台北高等行政法院認為一審判決無違誤，再判聯利敗訴，全案確定。

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(中時 )