被稱為「現代國病」的糖尿病，讓國人聞之色變，根據台灣糖尿病年鑑資料，國內每年約新增16萬名糖尿病患者，相當於每3分鐘就有1人確診。醫界研究近期發現，某些食物特別容易導致二型糖尿病，甚至提高罹癌及死亡風險。

根據發表於《美國醫學協會期刊》，由法國巴黎第十三大學等機構在2009年～2019年所進行的大規模研究指出，超加工食品可能增加罹患二型糖尿病風險，而且每增加10％超加工食品的攝取量，平均6年內罹患2型糖尿病的機率約會提高15％，罹癌風險上升10％，死亡機率約會增加將近15％。

這裡所謂的「超加工食品」，是指含有5種以上成分，由工廠大量製作的食品，例如：洋芋片等包裝零食、大量生產的包裝麵包、巧可力棒、糖果、含糖飲料、即溶飲料、肉丸、加工魚肉、泡麵、冷凍或微波的即食食品、添加亞硝酸鹽等添加物的肉品等。

由於超加工食品大多高鹽、高脂、高糖，膳食纖維很少，容易提高血糖值，而且經常吃超加工食品的人，飲食習慣往往較少攝取全穀、蔬菜、水果等健康食材，這些都是容易導致2型糖尿病的危險因子。

(中時新聞網)