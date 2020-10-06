國內疫情趨緩，為能重拾信心響應環保的綠色交通理念，高捷公司下猛藥拉攏通勤、通學族群強力回流，「90天無限搭乘」只要3,000元超殺優惠持續接力到跨年夜，捷運省到「寶」，再搭配高雄市政府交通局「公共運具天天搭 現金回饋週週拿」加碼優惠活動，每月最高可再賺回200元，上班、上學、出遊皆適用！

不記名、不限距離、不限次數、超越極限的「高捷90天無限搭乘」優惠方案，即日起至12月31日持現金、三倍券、掃碼行動支付、嗶電子票證或閃刷信用卡等方式，親臨捷運車站服務台均可購買(限以一卡通設定)，是通勤族最優惠的選擇。為鼓勵市民朋友多使用公共運輸，即日起至110年3月31日，只要「天天」刷一卡通或LINE Pay Money乘車碼搭乘捷運、輕軌等高雄地區任一種公共運具，即可參加高市府交通局推出的「公共運輸天天搭」好康活動，「週週」享有一卡通50元儲值金回饋。另外，登錄一卡通卡號再享「雙週抽精品拿鐵」、「月月抽高級手機」等大獎，搭愈多獲獎機會愈大。

此外，高捷順應全球數位金融與行動支付趨勢，除提供電子票證（一卡通、悠遊卡、愛金卡及有錢卡）外，另有Mastercard、VISA、JCB、銀聯信用卡及Line Pay Money、銀聯雲閃付等QR code掃碼刷乘等多元支付方式，使用全台灣發行400餘萬張的「郵政VISA感應式金融卡」，亦可於全閘門直接感應進站搭乘。在車資優惠方面，國際發卡組織Mastercard持續加碼提供週六、日車資7折優待至12月31日，多家銀行也繼續提供平日乘車補助，週一至週五車資最多優待30％~50％刷卡金回饋，若使用Line Pay Money乘車碼，每趟更享20％點數回饋無上限！

配合10月份各式假期，高捷也精心策劃多項親子及遊樂活動，因應西洋萬聖節即將來到，高雄捷運將於10月31日萬聖節當天，在捷運紅線美麗島站光之穹頂大廳舉辦「萬聖節兒童搞怪變裝大賽暨第四季高捷少女主題慶生派對」，邀請大家一起來搞怪trick or treat！還有11月14日在捷運紅線中央公園站，舉辦「2020高雄捷運親子公益寫生著色比賽」，免費報名還可獲多項好禮，邀請爸爸媽媽帶著家中小寶貝們，一起來享受秋日美好時光，各組名額即將額滿，高捷公司呼籲儘早報名以免向隅。活動詳情請洽客服專線（07）793-8888或瀏覽高捷公司網站（www.krtc.com.tw）或交通局官網（www.tbkc.gov.tw）、FB臉書粉絲團「高雄捷運 x 高雄輕軌」或「轉動高雄青春夢-高雄市政府交通局」。

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