基隆一名陳姓男子，在社區臉書社團上辱罵陳姓女副主委「ㄑㄋㄇㄉ」、「懶鳥」語，被提告公然侮辱。陳男向法官辯稱「ㄑㄋㄇㄉ」是「請你安靜」的意思，「ㄇㄉ」是英文Mute（靜音），並非中文。不過法官直指「ㄑㄋㄇㄉ」在網路上就是「去你媽的」意思，不採信陳男說法，判處他拘役30天，得易科罰金。

根據判決書，陳姓男子因不滿陳姓女副主委處理社區事務方式，於今年3月7日起在社區的臉書（Facebook）社團內留言，以「不要不要臉」、「ㄑㄋㄇㄉ」、「懶鳥」等語辱罵罵陳女，陳女蒐證提告。

法院開庭審理，陳男向法官辯稱，「懶鳥」是指陳姓女子都不參與開會、很懶，且對方姓名中有「燕」字，大家都稱她「交啊」（鳥類），才會說她「懶鳥」；「ㄑㄋㄇㄉ」前2個注音符號代表「請妳」，後2個是英文Mute（靜音）意思，整體意思是「請妳安靜」，非罵人用語。

主委的社區臉書社團內貼文下留言，罵不要不要臉、ㄑㄋㄇㄉ、懶鳥等語。陳女因而蒐證，擷取相關證據，對陳男提出告訴。

不過法官認為，「ㄑㄋㄇㄉ」一般人的認知用語直譯「去你媽的」、懶鳥則是台語的「懶叫」，意指為男性生殖器官，均有嘲諷、負面、貶抑之意；且陳男在留言「ㄑㄋㄇㄉ」的後方，寫道：「我真的很想再罵妳一次耶」，顯然是在罵人，不是請對方安靜。

法官認為，陳男年滿50歲，擔任廚師，屬於有正常智識及社會經驗之人，對於自己的留言，不可能不知道對他人有貶損的意思，考量其犯後不知悔改，否認犯行又飾詞狡辯等情形後，判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

(中時新聞網)