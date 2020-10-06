你身邊有超白目的朋友嗎？和這種人當朋友總是辛苦一點，他們的思考邏輯讓人滿頭問號，總是不知道在想什麼，似乎常不小心忽略他人感受，讓人氣到血壓飆高，你是這種白目鬼嗎？來看看上榜的星座吧！

射手座

射手惹怒一票人都不自知。（圖片來源：免費圖庫pakutaso）

射手以任性出名，他們我行我素，想做什麼就做什麼，不太會去思考到別人的想法，就算常常很熱心想幫朋友們解決問題，也是三分鐘熱度，很容易失去耐性，遇到麻煩又想避開，他們總是來匆匆去匆匆，惹怒了一票人都不自知，要死到臨頭了還問：「蛤？我有怎樣嗎？」

水瓶座

水瓶惹怒人還覺得有趣。（圖片來源：免費圖庫pakutaso）

水瓶喜歡活在自己的世界裡，也以自己的怪為傲，為了凸顯出自己的與眾不同，他們特別喜歡和其他人唱反調，多數人喜歡的，他們就絕對無動於衷，也不懂的得看場合說話，白目的行徑常惹惱人，他們還是毫不在意，甚至會因此覺得有趣，想多看大家生氣的反應。

處女座

處女以捉弄別人為樂。（圖片來源：免費圖庫pakutaso）

聰明的處女很有自己的想法，也不會輕易屈服，吵架吵贏是基本，不但喜歡看對方輸的模樣，也喜歡對方的情緒自己而劇烈起伏，因此總是會故意做一些白目的事想惹怒人，之後在心裡沾沾自喜，當然雙標的他們是不可能容許別人對自己這麼做，要欺負人？只有我大處女才可以。

(中時新聞網)