被控在台灣殺害女友的香港男子陳同佳，有意來台投案。行政院長蘇貞昌表示，香港人殺香港人，人在香港，香港就好好辦，我們不容許一個殺人犯自由來台。國民黨主席江啟臣辦公室主任葉旭鴻在臉書批評蘇揆「失格」。

葉旭鴻說，陳同佳來台投案，問題在陳同佳意願。如果真的有投案意願，港府、台灣相關單位執著本位主義爭執，不願意就技術層面克服，真實上演的官僚戲碼著實令人失望。對於被害人家屬來說，更是一齣難以置信的荒謬劇。至於那個把投案當自由行的院長，他真的覺得滿失格的。

(中時 )