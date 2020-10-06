蘇揆稱不容殺人犯自由來台 江啟臣辦公室主任批失格 11:302020/10/06 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 葉旭鴻(中)。(摘自鄭照新臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被控在台灣殺害女友的香港男子陳同佳，有意來台投案。行政院長蘇貞昌表示，香港人殺香港人，人在香港，香港就好好辦，我們不容許一個殺人犯自由來台。國民黨主席江啟臣辦公室主任葉旭鴻在臉書批評蘇揆「失格」。 葉旭鴻說，陳同佳來台投案，問題在陳同佳意願。如果真的有投案意願，港府、台灣相關單位執著本位主義爭執，不願意就技術層面克服，真實上演的官僚戲碼著實令人失望。對於被害人家屬來說，更是一齣難以置信的荒謬劇。至於那個把投案當自由行的院長，他真的覺得滿失格的。 (中時 ) #投案 #陳同佳 #香港 #台灣 #意願 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌稱不容殺人犯自由來台 鄭照新77字酸嗆：恭三…… 18:222020/10/05 政治 國民黨備戰2022重整 江啟臣今先重聘宗教人士 19:032020/10/05 政治 歷史不容扭曲 國民黨籌錢慶祝光復節 04:102020/10/06 政治要聞 燕窩月餅空運來台未拆發霉 綠議員槓標示不清 17:012020/10/05 生活 內幕曝光 台開放萊豬美卻拒談貿易協定 朝野聯手急卡行政命令 07:212020/10/06 政治 江啟臣將視訊演說 強調合理購入防衛性軍武 10:412020/10/05 政治 江啟臣美台國防工業會議演講 盼美勿把台灣當棋子 00:542020/10/06 政治 評陳同佳投案 蘇貞昌： 別想來自由行 10:512020/10/05 政治 陳同佳案 由台灣司法解決 04:102020/10/06 時論廣場 陳同佳律師 傳今見台官方 04:102020/10/05 兩岸要聞 政治熱門新聞 台海開戰美軍不會幫？專家爆：在國會親耳聽到 - 政治 想念韓國瑜！高雄淺綠工程師後悔罷免：高雄失去進步動力 - 政治 中秋後超慘畫面曝光 網：沒陸客後赤裸裸的台灣價值 - 政治 國民黨「台美建交」、「美協防台灣」決議案 立院通過 - 政治 韓國瑜的下一步？扶龍王斷言：一定選「這職位」 籲民進黨快準備 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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