時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華今召開記者會表示，政府機關及學校團體規定集會場所要懸掛國父遺像已沒必要，加上國徽和國民黨的黨徽實在太過相似，對此將提案修《國徽國旗法》，落實民主深化及國家正常化。此外，也會針對《公路法》、《公職人員選罷法》提出修法。

陳椒華指出，未來希望由內政部設計彰顯台灣意象設計的國徽，避免讓人覺得中華民國國徽等於國民黨黨徽，且依規定集會場所需懸掛國旗，如此已足以彰顯國家主權，沒有必要再懸掛國父遺像。

王婉諭表示，日前三重客運衝撞事故，經勞檢調查發現，早已違反《勞基法》第35條，未於勞工執勤後給予30分鐘休息時間，對此開罰40萬，但過去5年，三重客運違法高達131次、基隆客運189次、桃園客運162次。

王婉諭說，時力將提案修《公路法》，將現行規定駕車時間上限10小時下修為8小時，休息的例外時間從8小時調整為10小時，超時工作的罰則從9千至9萬元調整到2萬至100萬元。

邱顯智指出，無黨籍花蓮立委傅崐萁入獄後，辦公室仍在運作，包括協助處理中國人來台簽證等事宜，但是已經入監服刑的立委，還能領取薪資、行使職權？此事有待商榷。

邱顯智說，依《地方制度法》規定，犯內亂、外患、貪污罪或組織犯罪防制條例之罪等以外之罪刑，而受有期徒刑以上刑之判決確定的議員，是當然解職，但與立委相關的《立法院職權行使法》或《公職人員選舉罷免法》，都沒有規範。因此主張增訂《選罷法》規定，若立委被判刑定讞，則當然解職。

(中時 )