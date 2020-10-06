英國健身女模、性愛專欄作家瑪德莉（Chloe Madeley）日前在媒體上爆料，她的丈夫婚前有過千次性經驗，但是她一點都不介意，因為這些讓她在床上非常享受。

瑪德莉現年33歲，丈夫詹姆士（James Haskell）是前英格蘭橄欖球隊員，瑪德莉對《太陽報》透露，丈夫婚前性生活多采多姿，性伴侶數量完全超乎想像「沒有1000人，至少也有數百人，甚至更多」。

瑪德莉說，可是她不在意老公的過去，因為她把這些當成是「婚前訓練」，反而能讓她享受床上生活，「我從他的豐富的性經驗得了好處，覺得非常滿足。」

瑪德莉說，人們對於性伴侶的看法完全不同「男生的性經驗越豐富就越出名。」可是女姓就會被形容成「淫亂」，這讓女性對於性生活更加避諱，就怕令人反感。

瑪德莉坦承，一開始也無法接受丈夫哈自由奔放的個性，曾經大吵6個月，差點分手，可是現在對我來說，性愛就是我人生最重要的事。

(中時新聞網)