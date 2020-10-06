1名機車騎士，昨（5）日上午11時許，闖上國道1號不斷蛇行，警方鳴警報器並以手勢該車停造路肩，趙姓騎士仍是不斷蛇行，直到在外線車道被小貨車擦撞後倒地，造成後方10車追撞，釀5人受傷，而趙姓騎士脾臟嚴重破裂，陷入昏迷，至於，後續賠償該如何？律師林智群曝3種方式。

律師林智群昨下午於臉書發文，針對騎士闖國道釀10車連環追撞的新聞，發表了自身看法。首先他先對騎士邊叼菸邊騎車的姿態，感到非常瀟灑，但不知後續賠償時，態度是否也能如此？因此，話鋒一轉，他便曝露3種可能的賠償方式，一解大家的疑惑。

他指出，第一，一般的說法是，一台賠一台，後面一輛賠償前台車，保險理賠正是如此，前車損害由「前車車體險」加「後車責任險」負責，換言之，前車車頭用前車車體險，前車車尾用後車責任險。他也透露，車禍通常會釐清肇事責任，並找出主因，因此遊戲規則並不一樣。其二，若是前面1至2車車禍，導致後方3至7輛「追撞」，那前方這2車就必須對後方的車主負責，不過，他也認為後方車輛如未做好安全距離，也有過失。

最後第三，若是第8車看見車禍時及時停住，卻被後方9、10車「推撞」，以至於第8車撞擊第7車，那麼第8車就不需對前者車輛負責；而9、10車則需對8車，甚至是7車負起責任，至於，9、10車內部責任分攤，得示具體情況而定。

(中時新聞網)