高雄土開公司總經理洪東煒被歸類為前朝人馬，民進黨議員呼籲他知所進退，昨日洪反批，當年陳其邁代理市長期間他有幫過忙，如今卻被說不專業，「太傷人了」；陳其邁6日爆料回擊，說洪東煒當時爭取當財政局長，但考量用人他沒有答應，除此之外與對方沒有任何私交。

洪東煒昨日表示，土開公司總經理非法人代表，經法定程序任命，跟韓國瑜團隊離職無關，他更暗指陳其邁不厚道，「當初他在當代理市長，我有幫過他的忙，今天不僅不知感恩，還說我沒專業，太傷人了！」

陳其邁6日上午在議會接受媒體聯訪，表示當年他當代理市長，洪東煒是財政局副局長，「他一直想爭取當局長，我當時還是用人的考量，請雷仲達來當財政局長」、「至於個人的部分，沒有任何私交，也沒有任何往來」。

陳其邁強調，洪東煒當土開公司的總經理是因為韓市長拔除他副市長職務，政治任命到土開公司當總經理，那是政治任命，他尊重韓前市長的人事權；而人事案在7月時，代理市長楊明州建議更換總經理人選，同樣也是基於專業考量，至今他還是同樣原則，用人唯才，要從專業、績效考量，不管背景是什麼、不管是任何人推薦，該換就換，所以市府在九月的時候，尊重都發局更換人選決定。

此外，陳其邁7日將進行施政報告與質詢，藍營放話針對萊克多巴胺美豬議題強力質詢，挺韓的杏仁哥及多名直播主也預告將到議會陳情，對此，陳其邁強調，在議會質詢就是做好準備，包括他提過的產業轉型、增加就業、交通建設跟減少空汙等4大面向來報告，已做好充分準備，有問必答，議員有什麼指教的地方，他也會謙虛的來跟議會請益。

(中時 )