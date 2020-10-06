台灣民眾黨團副總召張其祿（左起）、總召賴香伶、立委高虹安及蔡壁如6日在立法院場門口召開記者會，大家拿著標語，提出「18歲公民權、廢考監及下降修憲門檻」修憲三大主張，呼籲朝野不分黨派，只要是議題理念方向一致，都能一起合作拚修憲。（劉宗龍攝）

立法院修憲委員會將於今日立法院會通過名單後正式啟動，台灣民眾黨團總召賴香伶今率領黨籍立委提出修憲3大主張，包括18歲公民權、廢考監，以及下降修憲門檻，期盼朝野立委共同支持，協力促成修憲案通過。

民眾黨總召賴香伶，民眾黨最先提出18歲公民權修憲提案，獲得朝野一致共識，希望此次修憲推動，朝野可以共同努力凝聚共識，不要借題發揮，夾帶可行性不高或實質意義不大的議案．而導致修憲破局。

民眾黨團副總召張其祿說，此次除18歲公民權，廢除考監兩院、降低修憲門檻等議題也是朝野目前比較有共識的提案，廢除考間兩院部分，三權分立是當前各國政府組織運作的基本原則，監察院目前制度無法有效監督與糾舉行政權，其職權理應歸由國會執掌。

降低修憲門檻部分，張其祿說，憲法是國家基本大法，不宜輕動，但也不能把修憲門檻訂太高，致使無法與時俱進；這次的修憲委員會若能把修憲門檻適度降低，將有利於國家合理運作。

賴香伶強調，立法院第8屆提出修憲失敗讓國人失望，這次好不容易再次啟動修憲程序，希望完成先前沒完成的任務，也呼籲各黨放下成見，共同面對修憲議題，一起促成國人已有高度共識的修憲提案。

(中時 )