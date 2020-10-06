花縣府表示，今年除主動到校替學生施打疫苗，更自費購買2千劑疫苗，加強校園防疫。（羅亦晽攝）

公費流感疫苗開打第二天，縣長徐榛蔚與各局處首長、孕婦媽媽等，捲起袖子公開施打疫苗。（羅亦晽攝）

天氣漸涼，流行性感冒季節將到來！公費流感疫苗5日起跑，中央依過去施打狀況，今年花蓮共有9萬劑配額，約有27.5％縣民受益，高於全國其他縣市的25％；因校園群聚是流感感染窩，花縣府今年自掏腰包自費購買2千劑疫苗，提供教育第一線的老師。

花蓮縣衛生局今邀請各局處首長在縣府大禮堂進行流感疫苗接種，縣長徐榛蔚親臨現場，捲起袖子施打疫苗；她說，流感曾造成全台醫療院所急診壅塞，公費流感疫苗接種量自3百萬劑提高至6百萬劑後，病患人數大幅降低，期勉大家「乖乖針打好，大家就乖乖」。

徐榛蔚表示，花蓮縣內長者人數高達16.5％，衛生局近年加強在各大社區、醫療院所推動各項衛生醫療常識及施打疫苗重要性，培養長者在防疫中有良好自主健康管理；昨見到縣內許多長者在衛生所等候，代表民眾防疫意識大幅提升，明年也會積極向衛福部爭取更多針劑。

徐榛蔚強調，幼兒與青少年是國家棟樑，校園群聚是流感感染窩，縣府除了主動到校替學生施打疫苗外，今年也自費2千劑疫苗，提供教育領域前線，與學童接觸的教師們，一起提高防疫保護力。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，花蓮公費流感疫苗可接種量達9萬劑，但施打疫苗不代表不會得流感，主要是避免併發重症後引發致死率，由於疫苗接種後，需要2週以上時間才會產生足夠保護抗體，建議民眾趕在11月底疫情高峰前接種，提升身體免疫力。

(中時 )