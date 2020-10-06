林姓男子5日凌晨與人相約談判，不料對方早已埋伏在萬華區提外的廢棄道路，其中朱姓男子持刀刺死林，晚間還跑去喝酒，直至案發後24小時，警方循線將朱男逮捕，朱在半醉半醒間坦承犯行，案經死者朋友指認，卻認出面接頭的就是朱男，其他共犯則是躲在草叢伺機一擁而上，警方還在循線追查其他共犯。

男載女友開賓士談判引發械鬥遭刺死，主嫌落網。(李文正翻攝)

30歲林男開著朋友借來的賓士轎車，車上載著周姓女友，與另外5名朋友分乘3輛轎車，前往萬華區長順街底水門外談判，但對方接獲消息，早已埋伏在廢棄道路旁，待林男一現身，眾人就衝上前毆打其中2、3人，其他人則一轟而散。

22歲家住萬華的朱姓男子則拿出預藏的尖刀猛刺，行凶過程中，不慎劃傷自己左手，警方6日凌晨循線在龍山寺附近，依殺人罪逮捕朱男，他第一時間坦承動手，刺傷林胸部、腹部，並交出沾有血跡的上衣，但隨即就以喝醉、頭很暈，忘記凶刀丟棄的地點，警方現仍在等候律師到場製作筆錄釐清案情。

警方現正積極製作朱男偵詢筆錄，初步了解，原因是為了金錢糾紛，至於是賭債還是其他糾紛，將後續追查其他共犯到案釐清，詢後將依殺人罪嫌移送法辦。

(中時 )