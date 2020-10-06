先前曾在社群媒體上高調痛批老媽幫川普工作「毀了自己一生」，前白宮顧問凱莉安．康威（Kellyanne Conway）外型亮眼但性格嗆辣的女兒克勞蒂亞（Claudia Conway）4日宣布自己也感染了新冠肺炎，值得注意的是，克勞蒂亞上周才率先爆料母親染疫，外界才得知這項消息，她更爆料在川普確診新冠後，老媽滿屋子咳嗽。

《紐約郵報》（New York Post）報導，前白宮顧問凱莉安．康威的15歲女兒克勞蒂亞4日在個人「TikTok」帳號上宣布確診新冠肺炎，她上傳一段自己浸泡在浴缸裡的短片，內容寫著「現在快因為新冠病毒死掉了」。

值得注意的是，克勞蒂亞2日晚間才在「TikTok」上爆料母親感染新冠肺炎，當天凌晨川普才宣布自己和第一夫人梅蘭妮亞確診，克勞蒂亞上傳影片幾分鐘後，凱莉安．康威才在推特證實自己染疫。

另據英國《太陽報》（The Sun）報導，克勞蒂亞也透露，老媽沒有症狀，但是自己感覺像掉進了「地獄」，「感覺不到任何東西、頭很痛、難以呼吸」，還有發燒、畏寒等症狀。

事實上川普2日宣布確診新冠肺炎當天，克勞蒂亞已經在「TikTok」爆料母親狂咳嗽，而且「滿屋子到處咳」，當晚又更新自己緊緊戴上口罩的新影片，率先出賣老媽確診，更抱怨自己「完了」，兩星期後再來和粉絲們見面。

克勞蒂亞也不改嗆辣、敢言的性格，爆料完老媽確診後，又發布新影片痛罵川普，對於川普染疫、母親染疫相當火大，她說「我氣炸了」，「戴上口罩，不要聽我們白癡總統的蠢話，保護你自己、也保護身邊的人。」

克勞蒂亞因在推特、「TikTok」上的敢言風格屢屢登上新聞版面，成為網友追蹤話題，8月下旬她才在推特控訴母親替川普工作「毀了她一生」，痛罵母親太「自私」，一切只為了名和利，推文發布隔天，凱莉安．康威就宣布辭去白宮顧問一職、回歸家庭。克勞蒂亞是拜登的擁護者，她多次公開砲轟川普是「白癡」。

凱莉安．康威已在8月底辭去白宮顧問一職，不過美國有線電視新聞網（CNN）指出，她最近仍和川普密切接觸，協助川普在辯論會上對戰拜登。凱莉安．康威也有出席9月26在白宮舉行的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）提名儀式，以及美國總統大選首場辯論會。至今大法官提名儀式上已有多人確診。

(中時新聞網)