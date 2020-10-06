鴻海（2317）2020年9月及第三季營收表現優於公司法說及市場預期，多家外資出具最新報告，看好在蘋果iPhone 12及其他新品出貨放量帶動下，第四季營收可望強勁成長，維持「加碼」、「優於大盤」評等及既有目標價不變。

鴻海近期股價於74～78元區間盤整，近日股價緩步墊高，今（6）日開高小漲、最高上漲0.64％至78.2元，早盤持穩盤上。三大法人近日明顯轉站多方，上周反手大舉買超2萬441張，昨（5）日續買超175張。

美系外資認為，鴻海9月及第三季營收分別優於預期10％及3～5％，主要受惠蘋果iPhone 11與11 Pro需求持續，以及美國超大型數據中心伺服器出貨帶動。預期鴻海第三季毛利率及營益率將與第二季相當，營收規模增加及產品組合改善估可抵消第二季的補貼收益影響。

展望後市，美系外資看好鴻海受惠蘋果新款iPhone 12系列手機、新款iPad Air及10.2吋iPad、Apple Watch 6及索尼PS5遊戲主機等旗艦專案出貨放量，可望帶動第四季營收季增36％、年增1％，並看好獲利率穩健回升，維持「加碼」評等、目標價102元不變。

另一家美系外資亦認為，鴻海直至9月下旬才開始大量生產蘋果新款iPhone 12手機，第三季營收表現優於預期，主要受惠蘋果iPhone 11及美國超大型伺服器客戶、中國大陸電信供應商需求強勁，帶動消費性電子及雲端產品需求優於預期。

展望後市，美系外資預期鴻海第四季4大產品線均將成長，在美國雲端企業客戶季節性需求溫和復甦，以及新款iPhone 12出貨放量帶動消費性電子產品強勁成長下，看好鴻海第四季營收可望季增達51％，維持「加碼」評等、目標價95元不變。

日系外資認為，雖然鴻海受新冠肺炎疫情影響，今年獲利恐年減11％，但集團致力優化內部效率，預期毛利率可達6％。明年在需求復甦帶動下，看好獲利可望恢復強勁成長、年增達28％，2021～2022年毛利率上看6.6～7％，維持「優於大盤」評等。

(時報資訊)