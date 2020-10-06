綠委指控多所公私立大學簽署陸生研修承諾書，承諾課程不涉「一中一台」等政治敏感言論，甚至把「國立 」、「中華民國」等字眼拿掉，行政院長蘇貞昌今(6)日要求盤查，世新大學校長吳永乾回應，類似文件自2005年就存在，包含公立大學在內全國3分之2的大學都有簽核，教育部與陸委會也早就都有查核。

2017年傳出世新大學簽署陸生研修承諾書，引起軒然大波，綠委近日再度冷飯熱炒，指出我方自2011年開放陸生來台後，國內多所公私立大學邀請大陸研修生來台時，都會簽訂承諾課程，行政院長蘇貞昌今日到立法院備詢之前，表達震怒之情，強調若對岸政治介入、影響學術交流，請教育部盤查，並採對應處理。

世新大學校長吳永乾則回應，「這個問題沒有意義」，2017年引起關注後，教育部便與陸委會啟動調查，並發布公開資料，全國有70多所公私立大學都有簽署類似文件，甚至是從公立大學開始簽起，而這份文件並不是承諾書，只是確保陸生來台上課，不會接觸到敏感的政治議題。

吳永乾也提到，現在所有大學進行兩岸交流，相關文件或協議都會送達教育部審查，獲得教育部同意才可以簽署，也會配合教育部要求，修改不當字詞，這項機制運行已久。

面對綠委再度炒作這起議題，吳永乾說，很明顯這是政治議題，但也盼民意代表了解並且勿限制言論，「走回白色恐怖的路是不對的」。

(旺報 )