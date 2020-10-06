奧迪10月推Q系列豪華休旅車購車優惠 11:382020/10/06 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣奧迪汽車宣布，10月針對旗下Q系列休旅家族推出限時購車優惠，其中入門跨界休旅推出限定「Audi Q2數位勁裝版」，優惠價157萬元起，購車享12.3吋全數位虛擬駕駛座艙與Milano真皮跑車座椅價值達17.8萬元的升級配備。 10月購買奧迪Q3、Q3 Sportback與Q5車系亦可享超低頭款與低月付等多元購車優惠，同時購車更提供五年原廠保固服務。 (工商 ) #購車優惠 #奧迪 #豪華休旅車 #台灣奧迪 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 SENTRA催出房車買氣 預接單破1500台 18:412020/10/06 財經 響應10月11日世界女孩日 麗寶樂園馬拉灣女生免費 04:102020/10/06 投資理財 Sony Xperia 5 II 10／7首購送無線耳機 可搭電信三雄資費 14:022020/10/06 科技 法拉第籌畫上市推豪華電動車 市場陷入競爭格局 17:192020/10/06 兩岸 日盛N級別基金 幫投資人省錢 04:102020/10/06 產業特刊 《汽車股》裕日車國產房車上市 Q4銷量催油門 16:142020/10/06 財經 搶攻5G換機 Sony Xperia 5 II明日到貨 18:362020/10/06 科技 土洋新車對決 炒熱本季市況 04:102020/10/06 財經要聞 四環性能軍團強襲登台！Audi RS ／ S性能車款開始接單預售 09:542020/10/06 汽車情報-汽車新聞 2020 年 9 月份台灣電動車銷售排行榜：特斯拉單季破紀錄，Model 3 連莊豪華房車第一名 17:192020/10/06 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 福建晉華事件重演？ 傳美光將對陸記憶體巨頭發動專利戰 - 財經 房價猛漲 央行可能年底打房 - 日報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 央行副總裁 陳南光示警 留意資產泡沫 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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