台灣奧迪汽車宣布，10月針對旗下Q系列休旅家族推出限時購車優惠，其中入門跨界休旅推出限定「Audi Q2數位勁裝版」，優惠價157萬元起，購車享12.3吋全數位虛擬駕駛座艙與Milano真皮跑車座椅價值達17.8萬元的升級配備。

10月購買奧迪Q3、Q3 Sportback與Q5車系亦可享超低頭款與低月付等多元購車優惠，同時購車更提供五年原廠保固服務。

(工商 )

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