教育部7月21日修訂「校園霸凌防制準則」，將校園霸凌從「生對生」改為「校長教職員工生對生」，全國教師工會總聯合會今指控，教育部據此設計的校園生活問卷，可能讓老師管教被學生認為是霸凌，整個已演變成「教育部透過學生霸凌老師」的局面。

教育部修訂「校園霸凌防制準則」後，進一步研擬「教育部推動校園防制霸凌實施計畫」，明定「中等學校及國小（五年級、六年級），應於每年4月辦理一次記名校園生活問卷調查普測，每年10月辦理一次不記名校園生活問卷調查，並追蹤問卷反應個案詳予輔導。」

全教總今天召開「校園生活問卷捕風捉影，教師成箭靶」記者會，指教育部設計的校園生活問卷已經出爐，但裡面的內容讓老師相當不滿，老師的合理管教，在學生填問卷時可能變成霸凌。

全教總理事長侯俊良表示，教育部擬定的校園生活問卷，除了調查生對生的霸凌外，另一半是調查師對生的霸凌。

問卷內容包括「老師曾經教唆其他同學對我進行欺負行為」、「我曾經被老師用尖酸刻薄的語氣對待或被老師嘲笑」、「我曾經被老師在公開場合大聲羞辱，例如：被說表現不好而讓學校丟臉。」

侯俊良說，問卷許多內容定義模糊，倘若教師的管教措施，如訓誡學生「再不認真上課，成績就會變糟」，而學生認定「被老師用尖酸刻薄的語氣對待或被老師嘲笑」、「被老師在公開場合大聲羞辱」，那將讓老師陷於莫名其妙的恐怖氛圍中。

全教總副秘書長李雅菁表示，要有效處理校園霸凌問題，關鍵在於師生間要互相信任。但這份校園生活問卷，會為老師帶來恐懼，最後恐怕會出現學生有違規，但老師乾脆不管教的狀況。

教育部回應，「校園生活問卷」仍在草擬階段中，並非如同外界所傳將立即實施「師對生校園生活問卷」。為求慎重周延，教育部將邀集相關團體對於草擬之「校園生活問卷」徵詢各方意見，以符合社會各界多方期待。

(中時 )