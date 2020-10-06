柯P美女發言人大戰柯黑大魔王！台北市長柯文哲日前邀集前市長陳水扁、馬英九等人共襄盛舉「北市設市百年」活動，柯讚馬友善，卻惹得民進黨「柯黑」北市議員王世堅5日怒批柯拉攏藍軍，是「賣某做大舅！」北市府發言人陳智菡6日反擊，回嗆「大哥們都放下了，小弟們不要再喊打喊殺好嗎？」

陳智菡表示，這原本是一個很棒的活動，把高度政治性的場合政治味降到最低，7位不同政黨與背景的前市長蒞臨，把這場「設市百年」活動提升到一個歷史的新高度，很多人早已厭棄20多年來，藍綠間的對立廝殺、壁壘分明，對於不同政黨間的合作、促進台灣進步繁榮抱著熱切期待。

「有些人因沒有對立，就難以生存，沒節目、沒聲量、也沒通告費！」陳智菡痛批，但有一群人開始把用心促成和解的柯文哲塑造成邪惡魔鬼，每個舉動都是包藏禍心、暗藏算計，讓她分不清這些猛烈的批評，是被意識形態僵化了腦袋，導致完全難以想像和解與包容的可能。

她說，扁、馬2位前領導人隔著3步的距離，相互拱手致意，那瞬間堪稱世紀破冰，扁還說「市長們都可以坐下來談，為什麼朝野不可以？為何兩岸不可以？」、「不管是什麼樣的政黨、顏色，大家都在為北市政打拚，在設市百年這個大團圓的日子，不管過去發生什麼事情都能放下。」

「大哥們刀都放下了，一群小弟還在外面喊打喊殺！」陳智菡強調，大家引頸期盼大哥們和解，能讓社會緩和一些殺氣，無奈月圓月缺，陰謀論也出現了，有些人開始鋪排揣摩柯的種種內心戲，說柯為拉攏藍軍無所不用其極、只想為選總統鋪路，說他前是今非沒格調，連「賣某做大舅，老婆都出賣！」都來了，想盡辦法把柯塑造成魔鬼代言人。

她還說，這些人完全否定了和解，否定柯希望台灣走出對立，他們只想從一個互信基礎薄弱、只懂世代抗爭、族群對立的社會中謀利，不想為當下努力，也沒想到這一代人跳脫掉仇恨的轄制，才是留給下一代最好的禮物，她也完全能想像王世堅在受訪時的手舞足蹈，「但議員抱歉了！通篇我大概只能認同一句話『誰善不善良，真的不是邪惡的人能判定』！」

(中時 )