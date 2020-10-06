國聯、美聯中區合計7隊在外卡戰全軍覆沒，芝加哥小熊隊總裁艾普斯頓(Theo Epstein)剩下的時間不多了，他與球隊的合約將在明年到期。艾普斯頓是個傳奇管理人，他2004年帶領紅襪破除86年冠軍魔咒，2016年再讓小熊闖過108年的山羊魔咒，《財星》曾評其為「世界第一的領導人」。

小熊近6季5度闖進季後賽，他們仍然是強隊，但艾普斯頓不滿足於此，外界認為他不會想要續約，小熊可能要改朝換代了。艾普斯頓2011年被小熊延攬，隔年他們單季101敗，4年內逆轉為103勝並奪下世界大賽冠軍。

本季的60場例行賽，小熊34勝26敗是國聯中區冠軍，只是他們2016年的核心成員可能無力再衝擊世界大賽而面臨改組。賽揚獎投手艾瑞耶塔(Jake Arrieta)轉戰費城人，外野手佛勒(Dexter Fowler)轉到紅雀，內野手佐伯瑞斯特(Ben Zobrist)被放棄。

小熊去年失利而換掉冠軍教頭，改由羅斯(David Ross)掌兵，成功爬回季後賽。可惜打線主力拜耶茲(Javier Baez)、布萊嚴(Kris Bryant)、雷佐(Anthony Rizzo)、席瓦伯(Kyle Schwarber)表現不佳，外卡兩戰對馬林魚合計只打1分。

外界分析小熊和很多冠軍隊一樣陷入財政問題，優秀的年輕選手身價上漲，中生代尋求養老合約，終究難以保住核心成員。小熊是薪資仲裁的殺價高手，例如拜耶茲原本估計可拿710萬美元，最後被壓到520萬美元。艾普斯頓即將決定是否續約，「這是十字路口而不是結束。」他表示明年(最後一年)仍會勵精圖治管好小熊。

(中時新聞網)