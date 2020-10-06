美國國會和FTC(美國聯邦貿易委員會，職能類似我國公平交易委員會)希望臉書(Facebook)吐出旗下另一社群平台Instagram、通訊應用程式WhatsApp，據《華爾街日報》爆料，臉書立場相當強硬，已委託律師草擬多達14頁文件，全力備戰年底可能訴訟。臉書當年收購這2大搖錢樹共花200億美元(約5803億台幣)。

眾議院司法委員會去年6月起對美國科技5巨頭除微軟之外的臉書、蘋果、亞馬遜、Alphabet(谷歌母公司)展開反壟斷調查，要釐清這些大公司是否規模過大而損害消費者權益、有礙公平競爭，7月底還曾請4大公司執行長齊聚國會接受聽證質詢，本月底可能公布結果。

外媒也傳出FTC可能年底前對臉書提出訴訟，要該公司放棄對Instagram、WhatsApp收購，理由是這2筆交易嚴重降低社群網路領域的公平競爭程度。

臉書2012年以10億美元收購全球年輕世代目前最愛用的社群平台Instagram，2014年以190億美元收購北美與歐洲最多人使用的通訊城市WhatsApp，2案都曾經過FTC審核與放行。該公司除主張現在強迫該公司撤銷2筆收購案有違信賴原則，也沒有任何法源依據，可能浪費數十億美元又會損害現有用戶權利。

10月28日在參議院還有1場聽證會，臉書創始人、董事長兼執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)已經同意與谷歌(Google)、推特(Twitter)執行長一同出席。該聽證會包含社群平堂用戶隱私等主題，但重點是社群平台方對通信法第230條意見，該條文保障社群平台公司對於用戶言論進行審查，但用戶言論須自負法律責任的同時，這些公司卻有免責保障。

除了即將免臨的反壟斷法律攻防戰，臉書在海外也遇到麻煩，歐盟已經廢止與美國的跨國數據傳輸協議，並透過愛爾蘭數據安全部門要求臉書不得再將歐盟用戶數據傳回美國，以免被美國政府運用與監控。歐盟管控臉書理由與美國總統川普(Donald Trump)對TikTok、WeChat等陸資背景App禁令相似，祖克柏8月也曾公開為TikTok抱不平。

(中時新聞網)