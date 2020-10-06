前陸軍總司令陳廷寵發表國軍戰力為零說法，引發獨派反彈。台教會上午舉行記者會，多位與會者主張應修法規範，納入在台「一般公開活動」若有防害國家尊嚴行為，也可管制剝奪其退休待遇。

台教會上午舉行記者會，討論陳廷寵言行問題，與會的台灣基進立委陳柏惟表示，針對唱和中共者，他打算提出「境外勢力影響透明法2.0」版修法，針對具有特定公職人員身分者，如果明示或暗示，與中共呼應，就需要受到一定程度的檢視。如與中共共同發表危害我主權國家地位的相應聲明，或配合、協助中共，干擾我國政府或公權力行使，或影響政府自主權限，將設定為違法事項，將有罰則。

律師黃帝穎表示，去年兩岸人民關係條例修正第9條之3，限制退將在中國大陸不得有妨害國家尊嚴的言行，這次事件則給予另一個修法契機，也就是應再修法加上「一般公開活動」不得發表防礙國家尊嚴的行為，也就是不限於到中國大陸發表防害國家尊嚴行為，才給予退休金的剝奪 放棄退休待遇，在國內發表相關言行，也可剝奪退休金。

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲表示，美國退將8年來也有6位被降階罰俸，就是因為相關行為或論述，產生不合理狀況，陳廷寵的言論社會自有公評。

淡江大學歷史系兼任助理教授鄭睦群表示，他贊成修法遏止這類行為，因為陳廷寵曾任陸軍總司令，對軍中同袍部屬會有一定程度影響，也會影響台灣民心。

另外，對於台灣兵役改為4個月役期，鄭睦群也說，役期不是重點，而是給予什麼樣的精神生活，訓練生活。若能找到妥適方法讓部隊運作順暢，又能妥適運用這些4個月訓練出來的召員，就能達到最好的裡應外合，在有限的資源下，維持台灣部隊強大的作戰動力。

(中時 )