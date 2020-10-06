國發會於9月8日公布前瞻基礎建設2.0特別預算規劃，外界質疑為何軌道建設預算為何由原本的4241億砍到1903億，對此行政院長蘇貞昌宣稱是因為軌道建設期程長，經費編列高峰在中後段，並強調該挹注的經費不會少。

前瞻基礎建設共為期8年，分成兩部分推動，前四年的前瞻1.0已執行到尾聲，上月國發會公布的前瞻2.0預計於2021到2025間執行，並分成三期執行，今天行政院針對前瞻2.0的首期預算(即中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案)送交書面報告並由行政院長蘇貞昌前往報告說明。

報告中指出，本次編列預算2300億元，全由舉債支應，期程為2021至2022年之間，對於外界關心的軌道建設佔比較低，蘇貞昌解釋是因為軌道建設期程長，動輒十幾年，而本次預算集中於未來4年可完成的建設，不過前四年已執行的軌道建設會視實際進度編預算，且只要是通過的軌道建設也將會以年度公共建設預算編預算支應，該挹注的經費不會少，會讓軌道建設能順利推動。

蘇貞昌還說，因新冠肺炎疫情當頭，政府應帶頭加大公共投資，提振經濟並促進產業轉型，本次編的預算優先支應2025年之前可完成的重大建設，並因應政府施政重點提高城鄉建設配置，推動地方創生、地方觀光、力促校園班班有冷氣等。

(中時 )