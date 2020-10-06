「台灣精品」與樂天桃猿隊合作，在魔術趴帶來三大台灣精品主軸：魔術精品、生活精品、熱天精品，三大精品降臨全猿主場。

魔術趴10月9日至11日三天連假都可以看到台灣精品與桃猿隊合作的主題活動，包括蒙面魔術王（9日）、臺灣特技團與張駿煌（10日）以及博神羅賓（11日）等三大神魔團都將蒞臨桃園，現場也將舉辦「台灣精品體驗市集」歡迎大家。

「台灣精品」是臺灣最創新的優質產品，由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」，連續29年舉辦「台灣精品獎」選拔；每年邀請各領域專家學者，從研發、設計、品質、行銷四個面向嚴選出臺灣各產業最具代表性的品牌及產品，可說是臺灣產業界的奧斯卡獎。

台灣精品相信，唯有創新能為生活帶來改變。所以，台灣精品以智慧與創造力，讓臺灣最好的產品，進入每個人生活中，無所不在。台灣精品持續支持臺灣體育活動，與桃猿隊合作，前進全猿主場，享受精彩球賽的同時，也將臺灣最好的產品帶進球迷生活中，創造精彩的每一天。

台灣精品魔術趴一連三天，不但台灣魔術、特技界的精品在全猿主場東西區舞台精彩對決，票櫃後廣場「台灣精品體驗市集」也將為球迷帶來豐富的生活精品。

(中時 )