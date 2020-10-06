小鬼黃鴻升日前因「主動脈剝離造成血管阻塞」猝逝，令所有人相當不捨，他的演藝圈好友們將於華山Legacy今日舉辦 「黃鴻升 地球上最浪漫的演唱會」，雖主辦單位呼籲不要提早排隊，但昨晚仍有將近40名粉絲摸黑夜排，甚至有粉絲準備千份小鬼手幅現場發送。

若今晚想前去一起參加悼念小鬼的粉絲朋友，須注意以下事項。據滾石唱片日前公告，今天將於下午3點將依整隊順序發放號碼牌，預計6點進場，發放號碼牌同時也將在手上蓋上手章並寫上相對號碼。另外，因場地人數限制，「採一進一出原則」，號碼牌僅為現場排隊觀眾優先入場順序，並不代表持有人觀看保證，如演出中間有事或上洗手間需離開會場，如要再進到場內請依照工作人員指示重新排隊。

吳宗憲和KID擔任小鬼音樂追思會主持人，將有百名藝人共襄盛舉。（圖／翻攝自小鬼IG）

最後主辦方也強調，小鬼追思音樂會並無售票，提醒粉絲不要隨意聽信網路代購、代排，如現場發現有代購代排交易之行為，主辦方有權取消入場權利，以免落入詐騙風險。無法到現場的粉絲朋友或海外歌迷，也可透過官方滾石唱片及小鬼YouTube直播觀看，目前出席名單包含主持人吳宗憲、KID外，還有眾藝人朋友楊丞琳、許瑋甯、炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）、蕭敬騰、曹格等，都會上台獻唱或分享人生故事，讓大家看見更多小鬼的好。

小鬼生前人緣極佳，大家封他為零負評男星。（圖／翻攝自小鬼IG）

(中時新聞網)