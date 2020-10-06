由台灣師範大學亞洲流行音樂數位科技研究中心與台北市5所高中共同主辦的「第16屆流音之星全國高中職創作暨歌唱大賽」，線上初賽已於9月6日已啟動，歡迎高中職同學們報名參加。

主辦單位表示，「第16屆流音之星全國高中職創作暨歌唱大賽」由建國中學、北一女中、松山高中、景美女中及華江高中5校流行音樂社共同舉辦，是全國最大且專為高中職生所舉辦的比賽，整場大賽動用上百人籌備，歷年來都有近千人報名，決賽也有很多音樂界的大咖搭任評審及嘉賓。

「流音之星全國高中職創作暨歌唱大賽」曾與環球唱片、KKBOX合作，今年更與台師大亞流中心共同舉辦比賽。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

主辦單位提到，「流音之星全國高中職創作暨歌唱大賽」曾與環球唱片、KKBOX合作，知名女歌手A-Lin、在創造101展現歌唱天賦的陳芳語以及知名製作人王治平等樂壇大咖，都曾是流音之星的表演嘉賓或評審，今年更與台師大的亞流中心共同舉辦比賽，希冀讓喜歡唱歌、喜歡創作的青年學子，一展長才。

活動資訊可參考「流音之星」IG、粉專：pmstar_16th

(旺報 )