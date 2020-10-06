新冠肺炎在歐洲死灰復燃，許多商業活動開始受到限制，阻礙了歐洲經濟復甦，特別是在服務業部門。

服務業佔了歐洲GDP約三分之二強，周一IHS Markit公布數據顯示，歐元區九月服務業PMI指數終值來到48，跌至50榮枯線以下，亦低於前一月的50.5。歐元區九月綜合PMI終值也從51.9跌至50.4。

在個別國家方面，德國九月服務業PMI從八月的52.5降至50.6；綜合PMI則從54.4升至54.7。德國的服務業幾乎沒有增長，但強勁的製造業協助該國經濟向復甦。

法國九月服務業PMI為47.5；綜合PMI為48.5，為自六月以來再次跌破50。

英國九月服務業PMI終值為56.1；綜合PMI則為56.5，皆高於市場預期。歐元區以外的英國表現更具彈性，儘管對商家的封鎖關閉措施和政府對餐廳酒吧的補貼方案的到期，服務業表現優於市場預期。

在西班牙，由於旅遊限制讓夏季的旅遊旺季大受影響，服務業陷入更深的萎縮。義大利服務業在九月則為連兩個月出現萎縮，沒有復甦跡象。

歐洲產業延遲的復甦似乎有趕上跡象，但是服務業為真正地承受社交收緊措施的傷害，特別在旅遊大國法國和西班牙。而對第二波疫情的擔憂也傷害消費者信心。

另外，歐元區九月零售銷售表現遠超過預期，主因為線上購物的暴增以及衣服銷售的增加。

為支援歐洲經濟，歐洲央行已經決定額外購買1.35兆歐元的資產，歐盟並宣布明年將啟動7500億歐元的復甦基金。

(時報資訊)