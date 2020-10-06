西南航空公司（Southwest Airline）執行長凱利（Gary Kelly）周一對員工表示，如果工會員工同意減薪，至少到2021年，西南航空不必放無薪假與裁員。

上周該執行長提出警告，指受新冠危機影響，以及因聯邦薪資援助方案未能延長，西南航空可能被迫跟進同業腳步，解僱數千名員工。

他表示，如果新的聯邦救濟措施真能過關，公司將停止或撤回這些減薪計畫，但如果仍沒有其他的薪資支援方案，公司必須在2021年1月1日前祭出包括高層在內、所有員工的節省成本措施。

到2021年底時，凱利將把自己的基本薪資調降至零，而高層主管減薪20%的計畫也將繼續執行。此外，到2022年1月1日，所有領導層的薪資將削減10%。他並表示，公司正在與工會代表討論妥協方案，希望能盡快達成協議。

美國朝野雙方雖然有意在下月大選之前推出新一輪新冠紓困方案，但幾輪協商下來仍無法達成協議。稍早前美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）在進行約一個小時的討論後宣布仍未達成共識，並計畫於周二繼續協商。

周一西南航空公股價收跌0.7%，報38.49美元，在強勁上揚的大盤中表現相對疲弱。

(時報資訊)