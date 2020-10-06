克里斯伊凡發文。（圖／翻攝自ChrisEvans推特）

美國總統川普（Donald Trump）3天前拋出震撼彈，承認和第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，幕僚希克斯也在之前就罹病。川普入院治療後，只花了3天就快速出院宣布康復，還在推特上發文自認已經免疫，要大家別懼怕新冠肺炎，對此，演出「美國隊長」一角走紅克里斯伊凡（Chris Evans）說話了，嗆川普是因為有最好的醫療團隊和藥物治療，才在那裡說大話。

川普日前承認罹患新冠肺炎，震驚國際，但他只花了3個晚上住院醫治，便戲劇化宣布康復出院，先前他意氣風發走出華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center），還對鏡頭比出大拇指，接著搭專機回到白宮，並回到推特上報平安，直說現在「感覺非常好」。

川普表示：「別害怕新冠肺炎，讓恐懼操控了你的生活」，又指在他的政府領導下，已經開發許多治療的藥物，「現在感覺比我20年前還好」。見此，克里斯伊凡反嗆：「別怕新冠肺炎？你是日以繼夜的有最好的藥物和醫生醫治，你認為每個人都跟你一樣？」

克里斯伊凡又指，他認為川普其實明白他貴為總統跟平民之間的差異，只是他不在意，並形容這是缺乏危機意識的發文，完全不屑川普無腦的發文。

(中時新聞網)