全球最大的金屬鏈條製造大廠桂盟（5306）集團，目前訂單滿手、產能滿載，預計將擴增一成產能因應市場需求！外資力挺、已經連續12天買超，桂盟今日早盤量價齊揚、在買盤簇擁下，盤中股價最高站上198.5元、上漲了7元，漲幅約3.6％，成交量逾千張。

桂盟集團第三季單月接單都維持在5億元以上的單月新高，9月合併營收可望以雙位數成長、續創新高！法人預期，桂盟第三季營收有機會再刷新紀錄，2020年營收、獲利有機會創新高；2021年在歐美市場需求持續暢旺，成長腳步將旺到明年。

(工商 )