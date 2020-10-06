外資力挺 桂盟早盤股價續漲逾3％ 11:502020/10/06 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大的金屬鏈條製造大廠桂盟（5306）集團，目前訂單滿手、產能滿載，預計將擴增一成產能因應市場需求！外資力挺、已經連續12天買超，桂盟今日早盤量價齊揚、在買盤簇擁下，盤中股價最高站上198.5元、上漲了7元，漲幅約3.6％，成交量逾千張。 桂盟集團第三季單月接單都維持在5億元以上的單月新高，9月合併營收可望以雙位數成長、續創新高！法人預期，桂盟第三季營收有機會再刷新紀錄，2020年營收、獲利有機會創新高；2021年在歐美市場需求持續暢旺，成長腳步將旺到明年。 (工商 ) #桂盟 #外資力挺 #早盤 #股價 #續漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》利多消息提振 原油期貨漲逾5％ 09:262020/10/06 財經 川普傳將出院美股彈 台股漲百點叩12,700點關卡 10:132020/10/06 財經 大立光9月營收微增 外資：4Q期待感普普 04:102020/10/06 證券．權證 蘋概補漲 內外資齊拱CCL、PCB 04:102020/10/06 證券．權證 《其他電子》Q3優預期＋Q4估強彈 外資續讚鴻海 11:252020/10/06 財經 港股走強 中芯國際反彈10％ 11:042020/10/06 財經 熱錢瘋了！台幣早盤暴漲3角 衝破逾9年新高 09:502020/10/06 財經 《晨間解盤》美大選＋財報 下半月防劇烈震盪(倫元投顧提供) 08:522020/10/06 財經 《匯市》股匯齊揚！新台幣漲逾3角 再創9年新高 10:172020/10/06 財經 《光電股》Q3拚轉盈 面板雙虎強彈 10:512020/10/06 財經 財經熱門新聞 拒讓5800億放水流 臉書硬槓美政府 不鬆手2搖錢樹 - 財經 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 汎德槓了別洩氣 明天機會又來 這檔抽中現賺5萬 - 財經 房價猛漲 央行可能年底打房 - 財經焦點 - 中國時報 中鋼：改善問題中 不會拖延進度 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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