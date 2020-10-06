◎觀光發展基金見底 觀光局證實將舉債

有關觀光發展基金將見底，21年來首度舉債，肇因於胡亂補助案，交通部觀光局今日證實，考量觀光發展需有穩定且充裕之財源，將爭取國庫撥補及舉債方式籌措，並朝開源節流，以利觀光業務之進行，與促進本基金永續經營。

◎國民黨「台美建交」、「美協防台灣」決議案 立院通過

蔡政府「親美抗中」政策引發台海情勢日漸升溫，對此，國民黨立法院黨團在今天院會中，以臨時提案方式，提出「請求美國協助抵抗中共」、「台美恢復邦交」兩項決議案，由於民進黨並未表達反對，該決議案經列報告事項並完成宣讀後已順利通過。

◎北北基桃四市長合體 侯友宜：地理分工讓市民有感

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等今上午在桃園參加眷村文化開幕記者會，藍綠白跨黨派合體備受關注；侯友宜今受訪表示，今年眷村文化節大家講好在桃園舉辦，明年在台北市、後年再新北、接下來到基隆，大家輪流舉辦，「盼在地區治理上合作分工，為讓市民做出有感的成效。」

◎台鐵月台長椅年久失修突斷裂 旅客慘摔獲國賠150萬

陳姓男子2017年在新竹火車站等車，坐在月台長椅上時，椅子突然斷裂，害他跌坐地面導致椎間盤突出、腰椎椎弓解離。陳男提告向請求國賠，台北地院判台鐵局應賠150萬餘元，可上訴。

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(中時新聞網)