小隻馬女網友抱怨機車中柱被立起，害她無法騎走，貼文引發網友討論，不過有人歪樓把焦點放在她的美腿上。（截自自臉書《爆怨公社》）

台灣機車族眾多，但遇上停車位一位難求時，移車、車立不立中柱等問題，經常引發論戰。一名身高僅147公分的女子慘遭中柱「欺負」，不會用中柱的她，都用側柱停車，但機車卻被同事立了起來，害她下班後在機車上狂搖52秒，卻怎樣也無法把機車放下，無奈上網抱怨。不過眾多網友眼光卻聚焦在小隻女的美腿上，直呼：你是想秀一下美腿嗎？

一名女網友日前在臉書社團《爆怨公社》發文：「我真的要抱怨一下我同事了...很愛給我機車立中柱起來，我又很不會收中柱的，然後這次他們都走了」。

原PO並貼出自家店門口監視器畫面，只見她坐在機車上前後狂搖約52秒，但中柱卻怎樣都無法收起來，讓她無法將機車騎走，深感無助。原PO無奈表示：「我自己一個超無助的都快嚕到鐵門了，還一直下不去，停紅綠燈的人跟路人應該都傻眼。」

她也補充，由於機車立了中柱後，整體車身會提高，她的身高只有147公分，坐上車以後腳踩不到地，因此只能站在地上「用嚕的」，也好奇「有人跟我一樣都這樣很不會下中柱嗎（哭）？」

眾多網友看了原PO遭遇，有人認真指導：「一隻腳放中柱旁邊，往前推一下就下來了」、「把中柱用左腳檔～就不會一直往前魯。」、「我以前也不會，後來朋友教我腳擋著中柱，地板滑的都要這樣才下的去」、「我148但我喜歡立中柱，人在要車旁，而不是坐上機車上啊」。

不過，更多網友歪樓說：「真可愛」、「我只知道這腿我可以」、「抱歉…我眼睛都停留在你的雙腿」、「身材100分」、「我很願意幫助你」、「下次打給我，天涯海角我都去救你」。

(中時新聞網)