台灣機械工業公會理事長柯拔希、台灣區電機電子同業公會理事長李詩欽當推手，代表兩公會簽合作備忘錄後，今（6）日在副總統賴清德見證下，宣布成立台灣智慧製造大聯盟，獲得工研院、金屬中心、精密機械發展中心及資策略四大法人，以及軟體協會、研華、虎尾科大等產學研單位首肯，共襄盛舉組國家隊，以智慧機械及智慧製造為雙引擎驅動，共同打造台灣為亞洲高階製造中心。

副總統賴清德致詞表示，讓台灣成為亞洲高階製造中心目標可以早日達成。機械業在機械公會理事長柯拔希帶領下，台灣機械產業2017年成為兆元產業。電電公會原本就是兆元產業，貢獻更多更大，兩公會今日結盟，骨骼系統加上神經系統，可以走、可以跑、可以跳，台灣競爭力更強。台灣發展的關鍵時刻，要為台灣經濟發展更加努力，成為好幾兆產業，讓台灣可以安居樂觀。

賴清德指出，現在是天時地利人和，中美貿易戰不是斷鏈要不就重組，加上疫情推波助瀾，各國都想找回自己具備物資的產業。國際局勢改變，台灣彈性大，應變能力強，局勢改變是我們的機會。

賴清德表示，台灣產業聚落很完整，從北到南，電子業、半導體、工業控制、產業機械、自動化機器人及系統整合非常完整，又有試驗場域，設備完整，可做為跨領域的樞紐，提供產官學研作為研發試驗場域，還有政府作多。當任行政院長任內，接受柯理事長建議，投資及研發都可抵減，政府支持，台灣產業升級。他對台灣邁向亞洲高階製造中心，深具信心。

柯拔希指出，台灣智慧製造大聯盟獲得工研院、精密機械發展中心、金屬中心及資策會四大法人支持，智慧機械將走向智慧製造。台安機械產業產值2017年首度突破兆元，機械公會擘劃發展智慧機械及智慧製造的短、中及長期發展目標，短期目標是SMB萬機聯網、中期目標是公版機械雲、長期目標是AI及大數據應用。

柯拔希指稱，機械公會已達成所有機械都可以聯網變成智慧機械的短期目標，目前邁向中期目標，智慧化，可以更有商業應用，遂成立台灣智慧機械雲。由於台灣中小企業居多，希望企業可以便宜的價格，可比照手機APP STORE方式，下載使用，離智慧製造愈來愈近。

柯拔希表示，機械公會希望機械業與資通訊業強強結盟，今年七月與電電公會結盟，推動智慧製造，今年成立台灣智慧製造大聯盟是從需求端，跨領域合作，獲各公協會支持。大聯盟今日成立，將讓台灣邁向新里程，年底前將成立推動委員會，未來將在聯盟底下成立許多次聯盟，日前成立先進雷射應用技術聯盟，而半導體、感測器及檢測設備等領域，都會成立次聯盟。

機械公會指出，台灣智慧製造大聯盟未來會籌組產業化推動委員會，落實各項推動事務，並依據各次產業需求，向下設立各領域小聯盟。另外，也建立跨領域聯盟，協同合作平台，結合聯盟成員能量，自工業互聯網的基礎上，以智慧化技術，串聯生產流程，結合HOT及AIOT能量進行高階製造與產品的先期驗證。其中，智慧機械雲主要是集結各聯盟成員及業者，投入公版智慧機械雲的測試、軟體開發及應用，目前已有45個軟體上架測試，預計年底可增加至98個。民國110年開放先期測試廠商加入試營運，111年完成金流後，正式商轉。各領域小聯盟則以AI人工智慧、5G、雷射及金屬加工等不同領域，成立小聯盟，以共享互利的做法，建構高階製造產品的研發與驗證體系，引導產業轉型升級。

李詩欽指出，電電公會與機械公會7月30日以智慧機械及智慧製造為雙引擎，驅動台灣製造業數位化轉型升級，打造台灣為亞洲高階製造中心。結盟兩個多月來，疫情加劇，台灣是極少數感受不到疫情。疫情後，要加速轉型，加速衝刺，台灣受疫情影響相對較小，疫情加速全球數位轉型，台灣也不能安於現狀，也要強化韌性製造，推動智慧製造，就是推動更有韌性的智慧製造。台灣以進出口貿易為主，要有更韌性，以前是JSUT IN TIME，未來是JUST IN CASE。架構雲網端，推動韌性製造、智慧製造，用工業互聯網，推三硬體及三軟體架構。

(工商 )