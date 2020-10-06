DRAM廠南亞科(2408)9月營收呈現雙增，將於下周一(10月12日)召開第三季線上法人說明會，將對記憶體景氣發表看法。南亞科上周在法人買超帶動股價重返季線，下游的模組廠威剛(3260)也在9月營收創下25個月以來新高，激勵股價重登季線關卡。

南亞科第三季營收153.23億元，季減約7%。隨著第三季產品價格持穩，預計第三季營運成績仍有撐，今年1~9月營收達462.32億元，較去年同期增加19.74%。

南亞科銷售回溫，2020年9月自結營收為55.47億元，為四個月以來新高，月增13.89%，較去年同期增加10.90%。南亞科總經理李培瑛於上季法說會表示，下半年產業景氣審慎樂觀。公司預期第三季合約價將至少持平，因第二季銷售基期已高，第三季銷售預期也將持平。上半年受惠遠距教學與居家辦公，推升伺服器與PC需求成長動能，下半年有機會穩健發展。

記憶體模組廠威剛9月營收同創三高，包括固態硬碟(SSD)單月營收創歷史新高，9月合併營收為25個月以來新高，第三季合併營收也攀升至近8季高點，公司並預計第四季需求仍不減，DRAM價格更有機會持穩發展。

威剛9月營收32億元，年增52.63%。公司第二大產品線SSD營收首度突破10億元大關，達11.48億元。在9月營收帶動下，威剛第三季合併營收達85.98億元，年增32.78%，季增15.69%。威剛今年1-9月合併營收為232.68億元，年增25.81%。

威剛表示，第三季記憶體價格及市場需求仍受疫情干擾，但公司營收及出貨量不減反增，主要受惠於長期經營客戶關係、全球通路及電子商務布局效益。

展望後市，威剛認為，綜觀產業整體新增產能有限，配合各家新款5G手機與新一代遊戲主機陸續上市，第四季記憶體價格走勢將優於預期，不僅跌幅可望收斂，DRAM價格有機會持穩發展。

(時報資訊)