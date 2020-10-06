石英元件廠-晶技(3042)9月合併營收攀高至11.77億元，創下單月歷史新高，由於高階小型化、高頻及寬溫化石英元件供不應求，晶技也加速擴產腳步，預計明年第1季將再增加4條新產線，隨著新產能陸續到位，晶技董事長林萬興表示，明年營運會比今年好，審慎樂觀看待未來，日系外資出具最新報告也給予晶技「優於大盤表現」評等，晶技今天盤中股價強勢走高。

受惠於5G相關網通產品、智慧型手機及NB需求暢旺，石英元件廠-晶技9月合併營收11.77億元，月增11.71%，年成長39.37%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為31.39億元，季增24.42%，累計前9月合併營收為78.14億元，年成長30.33%。

看好高階石英元件前景，晶技積極擴產，今年新增的9條自動化產線(平鎮廠增加約4到5條，寧波廠增加約3條及4條)於9月全數到位，新增約20%產能，公司明年第1季將再增加4條產線，初步規劃新產線將增加在寧波廠區，以因應市場需求。

林萬興表示，5G帶動高階零組件進入產業甜蜜點，明年營運會比今年好，審慎樂觀看待未來營運，預估未來兩年可以重現2012年3G轉換4G的營運高峰榮景。

日系外資最新報告指出，晶技9月合併營收11.77億元及第3季合併營收31.39億元，均優於市場預期，由於未來有越來越多產品採用微型產品，包括：5G、WiFi 6和TWS，我們認為有利的價格趨勢將持續到2021年，由於高端產品需求持續增長帶動平均售價上揚，預期晶技2021年營收年成長可達21%，給予晶技「優於大盤表現」評等。

(時報資訊)