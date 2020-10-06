網路上擁有超高知名度的南韓性感DJ MIU，與DJ SODA同樣以性感火辣的身材而聞名。近日她在個人社群平台上曬出穿著「透視短裙」的影片，辣洩前凸後翹的性感曲線，令粉絲們大噴鼻血。

MIU擁有天使臉孔、魔鬼身材，清純的模樣及水靈大眼與知名女星潤娥十分相似，因此也被網友封為「兇版潤娥」，在網路上迅速竄紅，吸引百萬人追蹤。而私底下除了是名DJ外，MIU也從不吝嗇於IG中分享S級的極致好身材來吸引目光。

在 Instagram 查看這則貼文 DJ MIU（@2km2km）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 7 日 下午 10:48 張貼

近日，她曬出多張性感穿搭照及影片，再度成功製造話題。只見公開的照片中，她穿著一身白色透視短版上衣與短裙，胸口挖空的設計讓她豐滿上圍及腹肌線條立刻乍現，其中一張照片還疑似裙子太短，害羞的三角洲與性感蜜桃臀也同樣被看光光相當性感惹火；隨後放上綁頭髮的影片，撩得粉絲心癢癢，吸引超過22萬人點閱按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 DJ MIU（@2km2km）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 20 日 下午 10:43 張貼

網友看完後紛紛留言「姐姐太辣了」、「好完美的身材」、「鼻血噴滿地」、「這讓人晚上怎麼睡」、「當她男友應該會受不了」。

在 Instagram 查看這則貼文 DJ MIU（@2km2km）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 3 日 下午 10:34 張貼

(中時新聞網)