嘉明湖登山客求救 空勤黑鷹直升機神救援畫面曝光

10月4日有1名爬台東嘉明湖的登山客發生高山症，適逢空勤黑鷹直升機在附近訓練，隨即以滯空方式救援，只見直升機緩緩接近路面，旋翼幾乎要碰到山壁，不過膽大心細的飛官，仍完成高難度任務，一旁的山友忍不住讚嘆「這飛行技巧也太完美」。
嘉明湖山屋清潔員趙聰華將整個驚險過程拍下貼上臉書，畫面中只見直升機緩緩接近路面，前方山壁，下方就是山谷，直升機的旋翼幾乎要碰到山壁，揚起一陣塵土，不過膽大心細的飛官，仍穩穩地穩住機身，等傷患登機後再緩緩爬升，完成高難度任務。
一旁的山友噤聲不語，看得直冒冷汗，一直等到直升機完成不可能的任務才鬆一口氣，敢開口說話，忍不住讚嘆這飛行技巧實在太完美，「真是不可思議，技術超強」。
不過，空勤3隊長祝世全表示，其實現場空間足夠，且經過事前勘察，氣流穩定，飛行員才會選擇以滯空方式救援，應該是拍攝角度問題，才會看起來很驚險，其實這種救援方式，平常山難救援訓練就常常練習，不算高難度。
(中時 )
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