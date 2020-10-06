台南市警方偵辦一起毒品案時，台南地檢檢署檢察林慧美官在賴姓毒犯手機內發現大量男女童裸體影片，立即指示深入調查，查出賴嫌疑有戀童癖，利用贈送手機遊戲點數等方式，誘騙不滿12歲的男女童拍攝裸體影片，甚至還對友人託其照顧的女兒也不放過拍攝猥褻影片，受害兒童遍布全台約30人，目前已有10多名受害男女童父母出面指證並提告，案情猶如「台南版N號房」，法院在今年7月將賴嫌依違反兒少性剝削防制條例羈押禁見，今天將賴嫌移審台南地方法院。

警方在今年七月間偵辦毒品案，逮獲一名29歲、家住台南市學甲區的賴姓毒犯，員警檢視其手機時，意外發現內存大量未成年男女兒童不雅影像，進一步詢問、調查，才知賴自2019年1月至今年3月，透過手機「第五人格」、「極速領域」等網路遊戲，結識遊戲內的兒童或青少年玩家，混熟後再陸續互加LINE好友。

賴男在LINE匿名「果果」、「咦呦嘿」、「小豬豬佩騎」等可愛名字，偽裝成年齡相近的「大姊姊」和對方聊天，取得信任後，以提供遊戲點數方式，誘使男女童拍攝自慰、裸胸或裸體等不雅照片與影片，他暗中側錄儲存在手機內觀賞。

檢方查出，事後若是受害者不聽從嫌指令繼續拍攝，賴嫌便先傳送不明被害人影片給這些被害人觀看，並恐嚇被害人「如果不做這些動作的話，就要將視訊影片傳給你爸媽」、「要去國小找你」等威脅這些年幼的被害人乖乖成為他的禁臠。

這起案件猶如台南版N號房，警方查出受害兒童遍布全台，多達30人，賴男疑有戀童癖，已通知10名被害兒童的監護人，家長幾乎全不知情自己的子女受害。賴男移送南檢偵辦後，檢察官認為他涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》犯嫌重大，有滅證或串證之虞，向法院聲押禁見獲准。並在今天移審台南地方法院。

(中時新聞網)