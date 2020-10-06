「微笑女神」竹內結子上月27日被發現在自宅輕生身亡，享年40歲，而她死前還跟丈夫、兒子一起吃了晚餐，毫無異狀、現場也沒留遺書，無法證實她是因產後憂鬱想不開，留給家屬難解的謎團，而跟她關係相當緊密的現任公公，對於媳婦的死難以釋懷，曝光了與她的最後通話，不相信她會丟下他們而去。

事實上竹內結子一生在家庭關係方面，吃了不少苦，原生家庭複雜，爸爸跟媽媽離婚後，不顧孩子適應問題馬上再娶，竹內結子因此被迫趕快長大，因為家庭的關係，高中一畢業就上東京討生活，與父親及繼母關係不親近，又遭逢前任丈夫中村獅童讓她心碎的婚姻，直到與中林大樹再婚，才有了比較正常的家庭。

竹內結子輕生亡故後，家屬一度崩潰到沒辦法好好接受警方詢問，最近中林大樹父親接受媒體採訪，直讚竹內結子是很溫暖溫柔的媳婦，很照顧兩老，總去探望，直到今年1月生了小寶寶，加上疫情關係，因此才暫時沒去婆家，但都有定時打電話關心，據悉，中林大樹的爸爸在奈良經營藥物原料買賣，還是工會會長，因此經濟無虞，應該不是外傳的由竹內結子一人扛起養家責任。

公公還說，竹內結子過世前一天他們用line打了視訊電話，目的是給公婆看看小孫子，竹內結子常這樣抱著小兒子給兩老看，讓遠在奈良的公婆能參與孩子的成長，而公婆對於身為紅星的她表現如此善良貼心，覺得感動，竹內結子還約好疫情趨緩一點，就能一家相聚，孰料用這樣的方式食言了，讓公公完全無法釋懷。

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